La Poderosa

En Cathedral City chocaron un auto y una bicicleta y en El Paseo atropellaron a un peatón

Published 11:27 AM

La policía reportó un accidente en la calle Dinah Shore cerca de la Date Palm en Cathedral City donde chocaron un carro y una bicicleta que era conducida por un joven de 18 años quien resultó herido y fue transportado al hospital.

Mientras que ayer a las 9:45 de la mañana fue atropellado un hombre que caminaba por la exclusiva área de El Paseo en Palm Desert a donde llegó la ambulancia para transportarlo al hospital ya que resultó con heridas graves.

El conductor del auto involucrado fue interrogado, pero aún no han dicho si enfrentará cargos.

Lina Robles

