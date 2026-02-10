En Cathedral City chocaron un auto y una bicicleta y en El Paseo atropellaron a un peatón

La policía reportó un accidente en la calle Dinah Shore cerca de la Date Palm en Cathedral City donde chocaron un carro y una bicicleta que era conducida por un joven de 18 años quien resultó herido y fue transportado al hospital.

Mientras que ayer a las 9:45 de la mañana fue atropellado un hombre que caminaba por la exclusiva área de El Paseo en Palm Desert a donde llegó la ambulancia para transportarlo al hospital ya que resultó con heridas graves.

El conductor del auto involucrado fue interrogado, pero aún no han dicho si enfrentará cargos.