Más de mil estudiantes de high school salieron a protestar pacíficamente en el oeste del Valle de Coachella contra actividad de ICE

Ayer 1,000 de dos high schools del oeste del Valle de Coachella salieron a protestar en contra de las redadas y detenciones que ha realizado la migra y el impacto que ha tenido en las familias.

En la Rancho Mirage High School los jóvenes salieron con rumbo a un parque de Cathedral City cantando la canción de Bud Bunny “Debi tirar más fotos”, ondeando banderas mexicanas y pancartas de apoyo a la comunidad inmigrante.

Los estudiantes de la Palm Springs High School caminaron por las banquetas y recibieron el apoyo de la alcaldesa Naomy Soto.