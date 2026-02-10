Oficial de la policía de Indio resultó herido cuando una mujer ebria chocó con su patrulla

Ya está en la cárcel una mujer que manejaba por la Avenida 40 y la calle Monroe en Indio y estrelló su auto con una patrulla estacionada y el oficial estaba para del lado del pasajero y lo aventó a 30 pies de distancia causando heridas graves en sus piernas.

El policía pidió ayuda y de inmediato llegaron más oficiales incluyendo del sheriff, CHP así como de la policía de Indio quienes arrestaron a la mujer quien fue asegurada en la cárcel de Indio por presuntamente manejar ebria, mientras que el agente fue llevado al hospital.