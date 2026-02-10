Persecución policíaca en Coachella; arrestaron a dos individuos

Agentes del sheriff que realizaban su patrullaje de rutina ayer a las 4 de la tarde por el área de la calle Cesar Chavez y la Avenida 54 en Coachella le ordenaron detenerse al conductor de un vehículo en el que iba un sujeto que era buscado por las autoridades, pero el chofer aceleró e inició un persecución hasta la calle Douma y la Avenida 51 donde bajaron del auto y corrieron, pero más adelante arrestaron a uno y para encontrar al otro que huyó fue necesaria la ayuda de un helicóptero y lo capturaron en el área de la calle Frederick y la Avenida 52.