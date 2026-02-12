Skip to Content
La Poderosa

El juez sentenció a 21 años en prisión a un individuo por la muerte de su cómplice durante un robo en Desert Hot Springs

Nathan Alger
DHSPD
Nathan Alger
By
New
Published 11:15 AM

En la corte de Indio el juez sentenció a 21 años en prisión estatal a Nathan Alger quien se declaró culpable de un homicidio involuntario durante un robo ocurrido el 18 de noviembre del 2020 en el área de la calle Hacienda Heights, en Desert Hot Springs cuando murió su cómplice después que el dueño de la vivienda disparó su arma contra los ladrones.

Cabe mencionar que el jurado no se pronunció sobre el cargo de homicidio y lo absolvió de intento de asesinato, por lo que llegó a un acuerdo de culpabilidad y admitió homicidio involuntario y cargos relacionados.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.