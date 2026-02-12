El juez sentenció a 21 años en prisión a un individuo por la muerte de su cómplice durante un robo en Desert Hot Springs

En la corte de Indio el juez sentenció a 21 años en prisión estatal a Nathan Alger quien se declaró culpable de un homicidio involuntario durante un robo ocurrido el 18 de noviembre del 2020 en el área de la calle Hacienda Heights, en Desert Hot Springs cuando murió su cómplice después que el dueño de la vivienda disparó su arma contra los ladrones.

Cabe mencionar que el jurado no se pronunció sobre el cargo de homicidio y lo absolvió de intento de asesinato, por lo que llegó a un acuerdo de culpabilidad y admitió homicidio involuntario y cargos relacionados.