En el Valle de Coachella el sector salud se preocupa por casos de sarampión; los distritos escolares del Valle de Coachella extreman precauciones

Después que el Departamento de Salud confirmó el primer caso de sarampión en el Condado de Riverside, los distritos escolares del Valle de Coachella reportaron que cuentan con un alto porcentaje de vacunación entre sus alumnos y comentaron que extreman medidas para proteger a los estudiantes que no han sido vacunados contra el sarampión y mencionaron que están monitoreando la situación y pidieron a los familiares que estén atentos a síntomas como fiebre, tos y comezón.

Cabe resaltar que el niño que padece sarampión no vive en el Valle de Coachella y no estaba vacunado.