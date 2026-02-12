Madre de T’neya Tovar confirmó su muerte, ella salió de Hemet con rumbo a Salton City desde diciembre

Ayer confirmaron la muerte de T’neya Tovar de 17 años quien salió de su casa de Hemet el pasado 1ro de diciembre rumbo al Valle de Coachella para visitar a una amiga a su casa de Salton City y ya no se supo de ella, la madre de la joven comentó que la contactó el forense del Condado de Imperial y confirmó por medio de pruebas de ADN que una pierna que encontraron el 21 de diciembre pasado cerca de la laguna era de su hija, aunque no han hallado el resto del cuerpo.

Cabe recordar que el viernes pasado el FBI cateó una vivienda en Salton City cerca del Expressway 86 para investigar la desaparición y algunas personas que viven en el área les dijeron a las autoridades que vieron a la muchacha en la zona.