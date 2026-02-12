Skip to Content
Palm Springs invertirá $900 mil en mejorar la infraestructura en calles e intersecciones

La ciudad de Palm Springs continúa con sus planes para mejorar la infraestructura para ciclistas y personas que caminan por calles y banquetas de la ciudad.

Durante una reunión anunciaron que recibieron $900 mil dolares en fondos federales para actualizar y ampliar dicho plan.

Los lideres de Palm Springs Expresaron su preocupación por la seguridad de los ciclistas en la Ramon Road, así como por las intersecciones confusas o potencialmente peligrosas, como Ballardo Road y la calle Palm Canyon; también destacaron la falta de conexiones entre los vecindarios y el corredor turístico CV Link, señalando que mejorar dichas conexiones es clave para motivar a mas residentes a caminar y andar en bicicleta.

