Terminó la construcción de un muro en la calle Gene Autry en Palm Springs que evitará acumulación de arena

Ayer confirmaron que ya terminó la construcción de una pared de bloque de cemento a un lado de la calle Gene Autry para evitar la acumulación de arena cuando hace mucho viento.

El proyecto tuvo una inversión de más de $2 millones de dólares e inició en abril del año pasado.

La mayor parte de la financiación provino de fondos de la Medida A, un impuesto sobre las ventas de medio centavo aprobado por los votantes.

El muro de contención es de 590 pies de largo y se construyó para ayudar a mitigar la cantidad de arena que el viento acumula en la transitada calle cerca del freeway 10.

La ciudad afirma que no es un "escudo mágico" contra todo lo que la Madre Naturaleza pueda lanzar, pero brinda una forma más inteligente de enfrentar los desafíos del viento y la arena del desierto.