La Poderosa

Salen más detalles de inmigrante que está detenido en el Centro de Adelanto; es residente de Desert Hot Springs

KESQ
By
Published 12:00 PM

Ayer compartieron más detalles de un inmigrante dueño de una ruta de jardinería que vive en Desert Hot Springs y que está detenido en el Centro de Adelanto, el Consulado Mexicano ya se involucró en el caso debido a que Francisco Torres padece de VIH y no está tomando su medicamento.

Además, un representante consular planea visitarlo para revisar las condiciones en las que se encuentra y revisar su estatus legal, ya que su compañero de vivienda comento que él no sabía si es indocumentado.

Lina Robles

