La Poderosa

Ciclista es hospitalizado tras choque con vehículo en Palm Springs

Un aparatoso accidente ocurrido ayer a las 8:35 de la mañana en el que un ciclista resulto herido de gravedad cuando circulaba por el Hwy 111 cerca de la calle Gateway en Palm Springs donde el ciclista invadió el carril contrario fue atropellado por un carro y luego se estrelló con otro vehículo.

A los conductores y pasajeros de ambos carros no les paso nada, pero el ciclista fue transportado al hospital.

El área fue cerrada por casi dos horas mientras los paramédicos y las autoridades hacen su trabajo.

