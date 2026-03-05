Durante “El Día de Dar” se recaudaron mas de un millón de dólares

Con gran éxito se realizó “El Dia de Dar” ya que durante 24 horas gracias a clientes de donantes del Valle de Coachella recaudaron más de un millón de dólares que serán otorgados a 149 organizaciones locales sin fines de lucro que ofrecen regalando comida, apoyan a quienes no pueden pagar la renta y grupos dan becas a estudiantes. El proyecto inicio en el 2023 y desde entonces han recaudado más de 3 millones de dólares.

Las organizaciones no lucrativas recibirán los fondos en los próximos dos meses.