La Tribu Agua Caliente planea abrir varias gasolineras en el Valle de Coachella
La tribu Agua Caliente planea expandir su negocio de gasolineras con la construcción de una de cerca de la calle Palm Canyon en Cathedral City y otra cerca de la calle Dinah Shore en Palm Springs donde además tendrá 90 máquinas tragamonedas ambas estarán listas a mediados de este año.
Cabe recordar que ya existe una gasolinera en Rancho Mirage frente al Agua Caliente cerca de la calle Bob Hope y la Ramon Road.
La construcción de las dos gasolineras generará empleos y beneficiará la economía local.