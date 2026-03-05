Skip to Content
La Poderosa

La Tribu Agua Caliente planea abrir varias gasolineras en el Valle de Coachella

By
New
Published 11:24 AM

La tribu Agua Caliente planea expandir su negocio de gasolineras con la construcción de una de cerca de la calle Palm Canyon en Cathedral City y otra cerca de la calle Dinah Shore en Palm Springs donde además tendrá 90 máquinas tragamonedas ambas estarán listas a mediados de este año.

Cabe recordar que ya existe una gasolinera en Rancho Mirage frente al Agua Caliente cerca de la calle Bob Hope y la Ramon Road.

La construcción de las dos gasolineras generará empleos y beneficiará la economía local.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Nancy Prado

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.