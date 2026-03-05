Se presentó en la corte un sujeto sospechoso de matar a un hombre en el 2002

Se presento en la corte un sujeto sospechoso de matar a un hombre de 27 años el 11 de agosto del 2002 después de una fiesta que se realizó en una casa ubicada en la calle Mendoza en La Quinta donde surgió un altercado verbal entre Alex Uribe de 46 años y Hernan Marquez quien fue balaceado mientras conducía su auto para irse de la fiesta.

El sospechoso fue arrestado el viernes pasado y regresara a corte el 13 de marzo.

Mientras tanto permanece preso con una fianza de $1 millón de dolares.