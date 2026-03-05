Skip to Content
La Poderosa

Tragedia en el Hwy 62: Peatón pierde la vida tras ser atropellado

Una tragedia enluto a una familia ayer a las 3:45 de la madrugada en el Hwy 62 en la comunidad de Twentynine Palms donde un motociclista atropello a una persona, cuando los paramédicos llegaron el conductor de la moto estaba respirando por lo que lo transportaron al hospital, pero lamentablemente el hombre que resultó con heridas graves murió en la escena.

El área fue cerrada mientras los paramédicos y el forense hacían su trabajo.

