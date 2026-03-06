El Distrito de Coachella anuncia recortes para reducir déficit de $25.4 millones

Los miembros de la mesa directiva del Distrito Escolar del Valle de Coachella votaron a favor de eliminar varios puestos de trabajo con el objetivo de reducir el déficit presupuestario $25.4 millones de dólares durante los próximos tres años.

A lo que muchos padres y maestros expresaron su descontento con los recortes.

La mesa directiva ya había aprobado el plan de estabilización el 12 de Febrero pasado y el plan incluye despido de varios empleados. Según la ley estatal, los avisos de despido deben enviarse a mediados de este mes.