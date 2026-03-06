El Distrito escolar de Palm Springs realizara una feria de empleo este sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el centro de servicios.

Se solicita personal que tenga una credencial de enseñanza o que sean elegibles para obtenerla para el próximo año escolar por lo que piden a consejeros escolares y patólogos del habla y lenguaje que asistan, así como maestros de educación especial con credencial completa y enfermeras escolares ya que pueden recibir un incentivo de $12,000. Maestros con credencial completa en matemáticas, ciencias, biología, química, física y ciencias generales, pueden calificar para un incentivo de $9,000.