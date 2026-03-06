Sospechoso de asesinato permanece detenido con fianza de $1 millón

Ayer se presentó en la corte el sospechoso de matar a un hombre de 27 años en el 2021.

Según la investigación Pedro González de 28 años fue arrestado el mes pasado y enfrenta cargos por balacear una casa ubicada cerca de la calle Burr y la Avenida 43 en Indio donde había varias personas y Joseph Espinoza Mendezresulto herido, por lo que fue transportado al hospital donde después murió, por lo que enfrenta cargos de asesinato. Regresara a la corte el 16 de marzo y está preso con una fianza de $1 millón de dólares.