Cuatro formas en las que Joe Biden planea arreglar la economía de Estados Unidos

Nueva York (CNN Business) — El presidente Joe Biden tomó posesión de su cargo al mediodía del miércoles. Durante su campaña, hizo grandes promesas de restaurar la economía y acelerar la recuperación de la pandemia.

Estas son algunas de las políticas que planea instituir para que los estadounidenses vuelvan a trabajar, aumentar la cantidad de empleos, aumentar la equidad racial y aumentar los impuestos, con el objetivo de reabrir la economía.

Respuesta al covid-19

El plan de Biden para el Día Uno de su administración, como se detalla en el sitio web de su campaña, tiene como objetivo controlar la crisis del covid-19. Pide duplicar el número de sitios de pruebas de autoservicio en todo el país, invertir en pruebas en el hogar y contratar al menos 100.000 estadounidenses para realizar el rastreo de contactos. También quiere invertir US$ 25.000 millones en la fabricación y distribución de vacunas, con el objetivo de llevar una vacuna a todos los estadounidenses sin costo alguno.

El plan también implica proporcionar fondos a los gobiernos estatales y locales para que puedan evitar déficits presupuestarios y pedirle al Congreso que ayude a las escuelas con los recursos para el covid-19 y cubrir parte de los costos relacionados con covid-19 para las pequeñas empresas.

Desigualdad

Biden dijo que no aumentará los impuestos a las personas que ganen menos de US$ 400.000 al año. Pero planea aumentar los ingresos de las siguientes maneras:

Aumentar la tasa impositiva máxima sobre la renta al 39,6%, como estaba durante la administración del presidente Barack Obama, del 37% actual

Aumentar la tasa impositiva corporativa del 21% al 28%

Exigir a las empresas estadounidenses que paguen un impuesto mínimo del 21% sobre los ingresos extranjeros

Establecer una sanción fiscal a las empresas que trasladen trabajos al extranjero pero que continúan vendiendo productos a Estados Unidos

Exigir un impuesto del 15% sobre los ingresos contables de las empresas

Cualquiera que gane más de US$ 1 millón por año deberá pagar impuestos a la misma tasa para los ingresos de inversión, ya que están en sus salarios

Biden también dijo que quiere expandir el crédito tributario por hijos para ayudar a las familias trabajadoras durante la pandemia para dar a los padres US$ 3.000 por año por cada niño entre las edades de 6 a 17, y US$ 3.600 por cada niño de menos de 6 años. Planea ampliar el acceso a créditos fiscales reembolsables para primas de salud, hasta US$ 8.000 anuales en créditos fiscales para ayudar a pagar el cuidado infantil.

Un estudio de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania proyecta que el plan fiscal de Biden aumentaría los ingresos entre $ 2,3 y $ 2,6 billones durante los próximos 10 años con poco impacto en el PIB.

Empleos

Biden planea crear «al menos 5 millones» de nuevos empleos de manufactura. Quiere invertir US$ 400.000 millones en inversiones en adquisiciones, procesos como cadenas de suministro, que impulsan la demanda de productos y servicios estadounidenses, y US$ 300.000 millones en investigación y desarrollo en tecnología, incluida la inteligencia artificial y 5G.

El salario mínimo federal, que actualmente es de US$ 7,25, se elevaría a por lo menos US$ 15 la hora.

Como parte de su plan de empleo, Biden también quiere invertir US$ 70.000 millones en colegios y universidades históricamente negros y escuelas tribales, una medida que incluye una serie de iniciativas que incluyen becas y nuevas instalaciones.

En cuanto a la energía limpia, su administración compraría miles de millones de dólares en vehículos y productos limpios y exigiría a los países que no son amigables con el medio ambiente que paguen un impuesto de ajuste de carbono.

Otra prioridad en los planes de Biden es promover la equidad racial. Dijo que financiará iniciativas de inversión estatales y locales para empresarios negros y morenos, así como también proporcionará hasta US$ 100.000 millones en préstamos comerciales a bajo interés a las comunidades negras a través de programas de préstamos estatales y locales.

Préstamos estudiantiles

Biden está pidiendo que se cancelen inmediatamente US$ 10.000 de la deuda federal de préstamos estudiantiles de cada estudiante como parte de la respuesta de ayuda ante la pandemia. Se condonarán US$ 10.000 adicionales de la deuda de préstamos estudiantiles por cada año de servicio comunitario realizado por personas hasta por cinco años, según el plan de Biden. También quiere duplicar la cantidad máxima de becas Pell y aumentar la cantidad de estudiantes que pueden acceder a la ayuda financiera, mientras reduce a la mitad los pagos de préstamos estudiantiles federales.

A aquellos que históricamente asistieron a universidades negras o instituciones que sirven a minorías y ganan hasta US$ 125.000 deberían perdonárseles todas sus deudas, según Biden, y las escuelas serían gratuitas para los estudiantes cuyas familias tienen ingresos por debajo de US$ 125.000.

Propuestas adicionales

Biden también planea adoptar la propuesta de reforma de la quiebra de Elizabeth Warren, que agilizaría el procedimiento de quiebra y permitiría a las personas que se declaran en bancarrota reservar fondos para el cuidado de niños y artículos como juguetes y libros.

También quiere ampliar los derechos de protección de los trabajadores y facilitar que los trabajadores se unan a sindicatos sin que los empleadores los obliguen a participar en reuniones obligatorias o impidan las negociaciones.

Biden busca eliminar el dinero privado de las elecciones federales a través de una enmienda constitucional, según su sitio web, que requeriría que los candidatos dependan únicamente del dinero público para sus campañas. También está pidiendo una ley que evite que los ciudadanos extranjeros influyan en las elecciones estadounidenses y cree más transparencia en el gasto electoral, de modo que se requeriría un anuncio en Facebook para revelar quiénes donan en las campañas.

En el frente de la infraestructura, Biden propondrá un plan de US$ 1,3 billones durante 10 años destinado a hacer que los trabajadores estadounidenses de clase media sean más competitivos a escala global, empujar a Estados Unidos a adoptar más procesos de energía limpia y hacer crecer la economía.

En cuanto a cómo se pagarán estas revisiones, Biden dijo que revertir los recortes de impuestos de Trump compensará algunos de los costos del plan.