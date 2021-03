La ivermectina, usada por algunos médicos para tratar pacientes con covid-19 leve, no parece funcionar, dice nuevo estudio hecho en Colombia

Noticias CNN

(CNN) — La ivermectina, un medicamento que normalmente se usa para tratar parásitos, incluidos los piojos y la rabia, no pareció tener un impacto significativo en mejorar los síntomas de los pacientes con covid-19, según una nueva investigación publicada el jueves en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA).

En enero, el Panel de Pautas de Tratamiento de los Institutos Nacionales de Salud dijo que no había suficientes datos para recomendar o no el uso del medicamento para tratar a los pacientes con covid-19.

MIRA: ¿Por qué los médicos recetan ivermectina para el covid-19 si no sirve para eso? El Dr. Huerta explica

Incluso sin estudios que demuestren que funciona, algunos médicos han promocionado fuertemente el medicamento. Es un medicamento barato con propiedades antiinflamatorias y parecía evitar que el virus se replicara en los estudios de laboratorio. Pero el hecho de que funcione en el laboratorio no significa que funcionará en la vida real. La mayoría de los médicos convencionales se han reservado su juicio al respecto.

Este estudio para evaluar la ivermectina se hizo en Colombia

En este estudio con sede en Cali, Colombia, casi 500 adultos con una enfermedad leve que presentaron síntomas durante 7 días se ofrecieron como voluntarios para ayudar a probar el medicamento. El ensayo es lo que se conoce como ensayo de control aleatorio doble ciego, el estándar de oro de los ensayos.

La mitad de los voluntarios recibió el medicamento durante cinco días, la otra mitad recibió un placebo y atención estándar. Los pacientes se inscribieron en el ensayo entre julio de 2020 y noviembre de 2020 y los médicos realizaron un seguimiento hasta diciembre.

Ivermectina y el covid-19: qué dicen los médicos 6:06

Al final del ensayo, hubo un número casi igual de eventos adversos (principalmente dolor de cabeza) en ambos grupos de voluntarios. Los pacientes que recibieron el medicamento dijeron que sus síntomas disminuyeron en 10 días. Para el grupo que recibió el placebo, fueron 12 días. Dos días no se consideraron una mejora «significativa».

“Los hallazgos no apoyan el uso de ivermectina para el tratamiento del covid-19 leve”, concluye el estudio. Agrega que pueden ser necesarios ensayos más grandes para comprender mejor si la ivermectina proporciona algún otro tipo de beneficio a los pacientes con covid-19. En este caso, el estudio se centró en los síntomas y la enfermedad leve.