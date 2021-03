9 frases clave de la primera conferencia de prensa de Biden

Noticias CNN

(CNN) — En su primera conferencia de prensa oficial desde que asumió el cargo, el presidente Joe Biden pasó este jueves más de una hora respondiendo preguntas de los periodistas sobre temas que fueron desde la inmigración a la vacunación contra el covid-19.

Dos de los temas sobre los que la prensa y Biden no ahondaron fueron las variantes de coronavirus y el control de armas, que cobró más importancia en las últimas dos semanas tras los tiroteos masivos en Atlanta y Boulder, Colorado.

Estas son algunas de las frases más importantes sobre los temas que Biden sí discutió:

La postura de Biden sobre inmigración

Biden afirmó que el aumento de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos tiene precedentes. «La verdad del asunto es que nada ha cambiado … A medida que mucha gente vino, hubo un 28% de aumento en los niños en la frontera en mi administración, 31% en el último año en 2019 antes de la pandemia en la administración Trump. Sucede cada año», dijo. Biden explicó que quiere reconstruir el sistema de inmigración y que Estados Unidos está enviando de vuelta a la «gran mayoría» de familias que llegan a la frontera.

Menores no acompañados en la frontera

«La idea de que voy a decir, cosa que nunca haría, que si un niño no acompañado termina en la frontera vamos a dejar que se muera de hambre y se quede del otro lado, tampoco lo hizo ninguna administración anterior, excepto Trump. Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer», dijo Biden.

Las condiciones de una instalación de protección de la frontera en Texas

«Vamos a sacar a 1.000 de esos niños rápidamente. Por eso conseguí que se abriera Fort Bliss. Por eso he estado trabajando desde el momento en que esto comenzó a suceder para tratar de encontrar un acceso adicional para que los niños puedan estar seguros, no solo los niños, pero en particular los niños puedan ser alojados de forma segura mientras seguimos con el resto de lo que está pasando», dijo Biden. El presidente calificó de «totalmente inaceptables» las condiciones de las instalaciones para migrantes abarrotadas como la de Donna, Texas, que alberga a niños inmigrantes.

| Una delegación de funcionarios y legisladores de la Casa Blanca visitó una instalación de afluencia en Carrizo Springs, Texas, diseñada para alojar a menores no acompañados que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México y, por primera vez, permitió el acceso de medios independientes.

| Instalación del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Carrizo Springs, Texas: Imágenes tomadas de un video desde el interior de las instalaciones de Carrizo Springs tomadas por un reportero.

| Esta instalación y otros refugios supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos están equipados para brindar servicios médicos, dormitorios y otro tipo de apoyo, mientras que los administradores de casos trabajan con los niños para unirlos con un patrocinador, como un padre o un familiar, en Estados Unidos.

| Instalación del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Carrizo Springs, Texas.

| Pero en medio de las limitaciones de covid-19, no ha habido suficiente espacio de refugio para albergar al creciente número de llegadas, lo que resulta en que los menores permanezcan en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza durante períodos prolongados más allá del límite legal de 72 horas.

| Las condiciones en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, donde no se ha permitido la entrada a los medios de comunicación, pueden describirse como cárceles y no están destinadas a menores

| Las instalaciones de procesamiento temporal en Donna, Texas, el 25 de febrero de 2021, construidas para procesar unidades familiares y niños extranjeros no acompañados (UAC) encontrados y bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

| Después de que un congresista publicó fotos de una instalación de desbordamiento de la Patrulla Fronteriza en Donna, Texas, a principios de esta semana, la administración publicó imágenes y fotografías del espacio.

| Instalación de la Patrulla Fronteriza en Donna, Texas.

| Instalación de la Patrulla Fronteriza en Donna, Texas.

| Instalación de la Patrulla Fronteriza en Donna, Texas.

El objetivo de Biden sobre la vacunación contra el covid-19

Biden dijo formalmente que su Gobierno tiene un nuevo objetivo: lograr que se apliquen 200 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus en los 100 primeros días del mandato. «Sé que es ambicioso. Es el doble de nuestro objetivo original. Pero ningún otro país del mundo se ha acercado a lo que estamos haciendo. Creo que podemos hacerlo», dijo Biden.

Reapertura de escuelas en el país

Biden citó un informe esta semana del Departamento de Educación que muestra que casi la mitad de las escuelas están abiertas, un paso hacia su objetivo de lograr que la mayoría de las escuelas estén completamente abiertas en sus primeros 100 días.

«Estamos muy cerca y creo que en los 35 días que quedan también cumpliremos esa meta», dijo.

Pagos de estímulo

«Hasta ayer, más de 100 millones de pagos de US$ 1.400 habían ido a las cuentas bancarias de las personas. Eso es dinero de verdad en los bolsillos de las personas que les brinda alivio casi instantáneo. Y millones más recibirán su dinero muy pronto», dijo Biden. El Gobierno anunció el miércoles que, en el marco del Plan de Rescate Estadounidense, cerca de 127 millones de pagos de estímulo por un valor de aproximadamente US$ 325.000 millones ya han sido enviados a los estadounidenses.

El plan de Biden sobre infraestructura

Biden dijo que espera anunciar en Pittsburgh su próxima gran iniciativa que tendrá como objetivo reconstruir la «infraestructura física y tecnológica de este país para que podamos competir y crear un número significativo de puestos de trabajo realmente bien remunerados». La Casa Blanca confirmó que Biden va a viajar a Pittsburgh el miércoles 31 de marzo.

Derecho al voto

Biden calificó los esfuerzos de republicanos para restringir el voto en muchos estados como «antiamericanos» y «enfermos», y comparó estos intentos con las leyes de Jim Crow que impusieron la segregación racial en el sur. «Lo que me preocupa es lo antiestadounidense que es toda esta iniciativa», dijo Biden en relación con los esfuerzos republicanos a nivel estatal para implementar normas que harían que votar fuera más engorroso para muchos votantes, en especial para los de las minorías.

Reforma del filibusterismo

Biden expresó su apoyo a una reforma del filibusterismo (un procedimiento legal que permite obstruir el avance los proyectos en el Congreso). El presidente sugirió que estaba dispuesto a flexibilizar o incluso abolir la regla arcaica del Senado en ciertos temas para cumplir con su agenda. Primero dijo que creía que los senadores deberían tener que estar en su turno de hablar para retrasar la acción en el Senado. Se está «abusando de manera gigantesca» del filibusterismo, agregó Biden.

Biden sobre la reelección en 2024

«Sí, mi plan es postularme para la reelección. Esa es mi expectativa», afirmó.