Hernando de Soto sobre su vacunación en EE.UU.: Yo no le he tomado su cuota a ningún peruano

(CNN Español) — Fernando del Rincón le preguntó al candidato presidencial peruano Hernando de Soto, del partido Avanza País, si se había vacunado contra el covid-19 en Estados Unidos. Del Soto reconoció que sí se había vacunado en ese país, pero se negó a revelar en qué estado.

Este fue el intercambio completo de Del Rincón y de Soto en Conclusiones:

Fernando del Rincón: Déjeme entrar de lleno con una controversia que me ha llamado sumamente la atención y quisiera entenderla, porque después del «vacunagate«, que me tocó hacer prácticamente la cobertura y la investigación con el equipo de lo que pasaba en Perú, con las vacunas y todo este escándalo patético, por cierto, me entero de que usted ya se ha vacunado y quizás vacunado en Estados Unidos. ¿Esto es correcto?

Hernando de Soto: Eso es correcto.

Fernando del Rincón: Se ha vacunado en los Estados Unidos y le pregunto, ¿usted es ciudadano estadounidense, residente o algo más?

Hernando de Soto: No, yo no, yo soy residente del Perú y me vacuné en un estado en el que no se exige la residencia.

Fernando del Rincón: Donde no se exige la residencia… Usted había declarado que le habrían ofrecido precisamente esta oportunidad. ¿Correcto? ¿Quién se lo ofrece?

Hernando de Soto: No, eso me lo ofrecen… como tengo un contrato con distintos jefes de Estado en distintos países, me ofrecieron ese privilegio y yo me negué a ello. En momentos en los cuales yo creía que la propuesta que nosotros habíamos hecho a nuestro gobierno podían ser implementadas. Perdón, a nosotros para poder llegar a nuestro a nuestro gobierno. Como no ocurrió y comencé a subir en las encuestas y ya no me encontraba con cinco personas en la calle, sino con miles, me di cuenta de que yo podía ser contagiado o yo podía contagiar a los míos. En ese momento por un contacto en los Estados Unidos, me entero que que se me ofrece, a través de vías privadas, la posibilidad de ser vacunado. Y efectivamente fui a los Estados Unidos en un estado que no se requiere la residencia y me vacuné.

Fernando del Rincón: Señor de Soto, ¿en qué estado fue?

Hernando de Soto: Usted dice vacunagate… yo no le he tomado su cuota a ningún peruano (inaudible) yo he ido a los Estados Unidos, he pagado mi ticket de avión y fui vacunado y se lo he anunciado a todos los peruanos.

Fernando del Rincón: Sí, ¿a qué estado fue, señor de Soto?

Hernando de Soto: ¿Sabe usted? Eh, yo no creo que tengo la obligación de contestar eso, porque por lo que veo por su pregunta, ya que es la junta inicial, no quisiera perjudicar a nadie que me ha ayudado.

Fernando del Rincón: No, no, por supuesto que usted no tiene que responder a ninguna de las preguntas que yo le haga. Yo tengo el derecho de hacerlas. En un tema de transparencia, con algo que tiene que ver con la vacuna, que tiene que ver con venir a los Estados Unidos a vacunarse cuando se ha criticado fuertemente en este país el tema de los turistas de vacuna o de aquellos que vienen solamente turistas a vacunarse. Por eso le preguntaba. Y en aras de la transparencia, ¿no? Por supuesto. Para saber en qué estado. Pero si usted no me quiere responder, no tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo. Yo digo es un tema de transparencia. Y pues, si no tiene nada de malo, ¿por qué no decirlo? No va a decir el nombre de quien le ofreció la vacuna.

Hernando de Soto: Hablemos de transparencia. Si su orden de ética es que uno debe anunciar antes de vacunarse, no es cierto, entonces yo sí le puedo, ahora que conozco «the rules of the game», las reglas del juego, podría decirle cuándo es mi próxima colonoscopia, endoscopia y identificación si tengo algún problema con la próstata, yo puedo hacer eso. Lo que ocurrió es que cuando en el Perú se me ha preguntado si me he vacunado, yo inmediatamente he respondido que sí, no ha habido ningún secreto, no ha habido ninguna falta de transparencia.

Fernando del Rincón: Bueno, hay falta de transparencia cuando no me dice el estado en el que fue vacunado, pero eso es reserva y me parece que la comparación con un tema de colonoscopia, perdón, señor de Soto, seamos serios, no tiene nada que ver con una pandemia, no tiene nada que ver con vacunas que no han llegado a Perú. No tiene nada que ver con personas que aquí no se han podido vacunar en los Estados Unidos. En fin, es completamente aparte, así que yo lo dejo ahí. Si usted no quiere hablar del tema, no hable del tema. Me parece bien.

Hernando de Soto: Y si es el inicio de su investigación, entonces me parece altamente sospechoso. En un momento, cuando yo soy segundo o primero en los circuitos, usted arranca con una cuestión en la cual yo tengo un derecho privado, no viola ninguna ley y no tengo ninguna, ninguna obligación de indicar dónde fue hecho en el momento dado.

Fernando del Rincón: Señor de Soto, ¿por qué le parece sospechoso? ¿No puedo preguntarle yo sobre esas cosas que generaron duda o o que generan atención? A mí me genera mucha atención. Mis padres estuvieron de visita aquí en la Florida. Nunca los puede llevar a vacunar porque no tenían derecho. A mí me llama la atención. Quiero preguntarle. ¿Y a usted le parece sospechoso? Es decir, que si no le pregunto lo que usted le gusta, ¿es sospechoso que no le pregunte lo que usted quiere que le pregunte o cómo?

Hernando de Soto: No, le voy a contar, en la Florida hay que ser residente. Yo fui un estado en el que no hay que ser residente y claro, creo que tengo derecho a anunciar en un programa público a la gente que ha podido ser gentil conmigo y sencillamente es una cuestión de derecho a la privacidad, que entiendo es una de las cosas que prima en los Estados Unidos, a diferencia de América Latina.