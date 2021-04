Joe Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba y no habrá dialogo con Nicolás Maduro, según alto funcionario de la Casa Blanca

Noticias CNN

(CNN Español) — Juan Gonzalez, asistente del presidente Joe Biden y director principal para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo en entrevista con CNN que un proceso de acercamiento con el Gobierno de Cuba sería gradual y que no esperan retomar la política de Barack Obama hacia la isla.

“Joe Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba, yo creo que los dos… el momento político ha cambiado de forma importante, se ha cerrado mucho el espacio político, porque el gobierno cubano no ha respondido de ninguna forma, y de hecho la opresión en contra de los cubanos es peor aún hoy que tal vez fue durante la administración Bush. Entonces, yo creo que en este momento esos son los compromisos que se han hecho, se harán en algunos momentos, estamos muy enfocados en varias crisis alrededor del mundo, y también en la situación doméstica”, explicó el funcionario.

En 2014, el entonces presidente Barack Obama anunció el inicio de un proceso para normalizar relaciones con Cuba. En 2016, con Donald Trump en el poder, la Casa Blanca cambió de enfoque y reinstaló varias sanciones en contra del gobierno de la isla. Al inicio de su mandato, Biden todavía no entrega señales para retomar el acercamiento diplomático de la era Obama.

Por otra parte, Gonzalez envió un mensaje al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. No anticipa dialogo directo de Estados Unidos con quien ejerce el poder en ese país: “La conversación que debe tener Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, no es con nosotros, es con Guaidó, es con el frente amplio que él ha estado tratando de formar, que incluye a sectores de la sociedad civil, el sector privado, sobre el futuro del país. Nosotros no le vamos a imponer condiciones a ese proceso, es un proceso totalmente venezolano”.