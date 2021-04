‘Es importante que nos mantengamos firmes’: jugadores y aficionados condenan la Superliga Europea

Noticias CNN

(CNN) — Jugadores y aficionados del Liverpool y del Leeds United se posicionaron en contra de la Superliga Europea, la controvertida competencia que se espera que cambie la cara del fútbol, durante el partido de la Premier League que disputaron ambos equipos este lunes.

Los aficionados se manifestaron frente al estadio del Leeds, en Elland Road, y una pancarta con el lema «#saynotosuperleague» («di no a la Superliga») ondeó en el campo antes del inicio del partido.

En el campo, los jugadores del Leeds llevaban camisetas con las palabras «El fútbol es para los aficionados» y «Gánatelo» junto a un logotipo de la Liga de Campeones durante el calentamiento, una referencia a que los equipos tienen que lograr la clasificación para jugar en la Liga de Campeones, lo que no sería el caso para los clubes fundadores de la Superliga.

La Premier arranca con «fuegos artificiales» entre Liverpool y Leeds United

El Liverpool es uno de los 12 equipos que se han anotado a la competencia, una liga europea disidente que actualmente cuenta con los mejores equipos de Inglaterra, España e Italia.

Un avión sobrevuela Elland Road en protesta por la Superliga Europea.

‘El fútbol es para los aficionados’

La mayoría de los equipos que participen en dicha competencia, que podría comenzar a finales de este año y generar más ingresos que las actuales competencias europeas, serían miembros permanentes.

«No puedo entender la cantidad de cosas que están diciendo», dijo el delantero del Leeds Patrick Bamford a Sky Sports después del partido del lunes, que terminó 1-1.

«Es increíble la cantidad de alboroto que se produce en el juego cuando se perjudica el bolsillo de alguien. Es una pena que no sea así con otras cosas que van mal en estos momentos, con el racismo».

«No he visto a ningún aficionado al fútbol que esté contento con la decisión y creo que el fútbol, en última instancia, es para los aficionados.

Políticos y futbolistas que se oponen a la Superliga europea

Sin los aficionados, todos los clubes no serían prácticamente nada. Así que creo que es importante que nos mantengamos firmes y demostremos que el fútbol es para los aficionados e intentemos que siga siendo así».

Los jugadores del Leeds protestaron contra la Superliga europea antes del inicio de la competencia.

‘No sabíamos nada al respecto’

El anuncio de la Superliga el domingo incitó una condena generalizada en el mundo del fútbol y fuera de él, incluso por parte de los jugadores cuyos clubes se han inscrito en la liga.

«Sólo puedo decir mi opinión personal, no me gusta. Esperemos que no ocurra», dijo el capitán del Liverpool, James Milner, a Sky Sports.

«Los jugadores, obviamente, ni siquiera han podido opinar, así que la bienvenida que hemos recibido esta noche en el campo me ha parecido un poco injusta. Estamos aquí para jugar al fútbol y no tenemos control sobre ello».

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, cuyo equipo es sexto en la Liga Premier, dos puestos fuera de lo que sería la clasificación automática para la Liga de Campeones, se pronunció en contra del concepto de una Superliga Europea en 2019 y reiteró su preocupación este lunes.

«La gente no está contenta con ello, puedo entenderlo», dijo Klopp a Sky Sports.

«Pero no puedo decir mucho más al respecto para ser honesto porque no estuvimos involucrados en ningún proceso, ni los jugadores, ni yo, no sabíamos nada al respecto … tendremos que esperar (y ver) cómo se desarrolla».

«Evidentemente, no tengo ningún problema con la Liga de Campeones … Me gusta que el West Ham (cuarto clasificado) pueda jugar la Liga de Campeones el año que viene. No quiero que lo hagan, para ser honesto, porque nosotros queremos hacerlo, pero me gusta que tengan la oportunidad».

Los aficionados posan con una pancarta antes del partido del lunes.

El empate ante el Leeds fue la primera vez desde el 7 de marzo que el Liverpool perdía puntos en la Premier League después de tres victorias consecutivas.

Sadio Mane abrió el marcador para el equipo visitante cuando convirtió el pase cuadrado de Trent Alexander-Arnold en gol a cielo abierto en la primera mitad.

Sin embargo, el Leeds buscó el empate en la segunda parte y acabó igualando el marcador en el minuto 87, cuando Diego Llorente remató de cabeza un córner.

Pérez: la Superliga «salvará» el fútbol

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, primer presidente de la Superliga cuyo club es uno de los miembros fundadores, ha hablado de que la competencia es crucial para la salud del fútbol a largo plazo.

En declaraciones al programa deportivo español El Chiringuito, Pérez dijo que el juego tiene que adaptarse ya que el público joven «ya no está interesado en el fútbol».

«El fútbol tiene que evolucionar, como lo hace la vida, como lo hacen las empresas, como lo hacemos nosotros, como lo hacen las personas, como los procesos de pensamiento», dijo.

«Las redes sociales han cambiado la forma en que la gente se comporta y se entretiene. El fútbol tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos que vivimos… Había que hacer algo, pero la pandemia nos dijo que había que hacerlo urgentemente».

Pérez es el primer presidente de la Superliga.

Pérez añadió que «los grandes clubes que juegan entre ellos» son los que generan más interés en el juego.

«Entenderás que un Madrid-United o un Barcelona-Milán son más vistos que un Manchester United contra un equipo más modesto que juega la Liga de Campeones porque todos los países participan».

— Patrick Sung Cuadrado de CNN contribuyó a este reportaje.