Hombre pierde 68 kilos durante la pandemia, ahora persigue otro reto

(CNN) — Cuando Kyle White y su mujer, de Saskatoon en Saskatchewan, empezaron a trabajar desde casa el año pasado, ellos, como muchos canadienses, recurrieron a Netflix y a la comida para llevar para sobrellevar la incertidumbre del comienzo de la pandemia, y la inusual cantidad de tiempo libre del que disponían.

Pero cuando la báscula marcó 195 kilogramos, White decidió que era hora de cambiar de estilo de vida.

«Teníamos más tiempo libre del que estábamos acostumbrados y no lo estábamos aprovechando bien», dijo White, de 28 años, a CNN.

Un año después, White pesa 123 kilogramos.

«De ninguna manera me propuse el año pasado decir que iba a perder 68 kilos en un año», dijo White.

«Sólo cuando empecé a hacerlo, vi algunos resultados y empecé a trabajar más y más», se dio cuenta de que «un poco puede llegar muy lejos».

Algo tenía que cambiar

Con 1,90 metros de altura, White dice que siempre ha sido un tipo grande.

«Siempre he tenido la mentalidad de que todavía soy joven. Todavía tengo mucho tiempo para trabajar en mi peso y en mi salud», dice.

Justo antes de la pandemia, el médico de White expresó su preocupación por su peso y su presión arterial, dijo White. Tenía algunos dolores de espalda y no podía hacer una sentadilla completa sin que le dolieran las rodillas. Pero no fue hasta que la báscula marcó 195 que White se dio cuenta de que «había que probar algo».

Como no es una persona que haga mucho ejercicio, White empezó a dar pequeños paseos. Estos se convirtieron en paseos más largos, y luego en carreras.

Dice que ahora le encanta correr y que puede hacer 50-60 sentadillas sin dolor.

White también habló con su médico para encontrar una mejor dieta. El médico le dijo que se asegurara de que su plato se pareciera a la guía alimentaria de Canadá: 50% de frutas y verduras, 25% de cereales integrales y 25% de proteínas, y que esas proteínas sean lo más vegetales posible.

White dijo que ahora sigue una dieta estrictamente vegetal. Su mujer también lo hace. Antes de la pandemia, corría el riesgo de padecer diabetes, pero en el último año ha perdido unos 35 kilos y ya no es prediabética.

Perder mucho peso rápidamente puede ser perjudicial para la salud de alguien, pero White dice que se somete a controles regulares con su médico para asegurarse de que eso no ocurra. Sus nutrientes, su colesterol y su presión arterial están ahora en niveles normales.

«Me sorprendió que pudiera ver un progreso tan tangible en un año y hacerlo de forma relativamente segura», dijo White.

Nuevo reto

Kyle White ahora se fija nuevas metas, más allá de la báscula.

White dijo que cree que entre 99 y 104 kilos es un objetivo realista para él, pero que ya no se centra en el peso. Dijo que, en algún momento del año pasado, sus objetivos empezaron a cambiar de un número en la báscula a la distancia y la velocidad que podía correr.

«Siempre quise perder peso, sentirme bien y comer más sano», dijo. «Cuando empecé a correr, mis objetivos se centraron más en el rendimiento. Quería llegar lo más lejos posible, lo más rápido que pudiera y marcarme desafíos y cumplirlos, y afortunadamente esas cosas van de la mano».

Ahora, White tiene en la mira una carrera 10K en junio y un medio maratón en septiembre.

También espera poder mostrar a su familia sus progresos. Aunque ha recibido mucho apoyo en internet, sólo un par de docenas de personas en su vida han visto sus resultados en persona. No ha estado en su provincia natal, Terranova, desde hace un año y medio, el mayor tiempo que ha pasado sin visitarla.

«Un abrazo va a ser muy diferente», dijo White.

