Aduanas y Protección Fronteriza informa aumento de la inmigración ilegal en trenes

Noticias CNN

(CNN en Español) — El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó este lunes a través de un comunicado que se ha incrementado el intento de migración ilegal mediante trenes desde México a través de El Paso, Texas.

CBP dice que, desde el comienzo del año fiscal actual, los oficiales que trabajan en los dos cruces ferroviarios en el área han sacado de los trenes a 292 inmigrantes indocumentados, un aumento de más del 60% con respecto al mismo período del año pasado.

Los migrantes que han encontrado en los trenes son principalmente de México y Centroamérica, dijo CBP en el comunicado.

Durante estos exámenes, CBP ha encontrado migrantes en vagones, en espacios vacíos, dentro de vehículos nuevos que se envían a Estados Unidos y dentro de vagones de tren.

Un tren corre en paralelo a la frontera entre Estados Unidos y México en El Paso, Texas. (Photo credit should read PAUL RATJE/AFP via Getty Images)

Las autoridades dicen que están inspeccionando los vagones que llegan a los cruces Burlington Northern Santa Fe y Union Pacific a ambos lados del Puente Internacional Paso del Norte, justo al sur del centro de El Paso. Cada automóvil que llega está siendo revisado con tecnología de rayos X.

“La gente se sube a los vagones y se esconde en lugares que no están diseñados para albergar a los seres humanos. Afortunadamente, todavía no hemos encontrado a nadie que haya sido mutilado al intentar esto, pero me temo que en algún momento lo haremos”, dice Héctor Mancha, director de operaciones de campo de CBP.

Según la dependencia, aproximadamente 6.500 vagones de tren ingresan a El Paso desde México cada mes.