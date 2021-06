El gobierno de Biden enfrenta una batalla cuesta arriba para cumplir con su objetivo de vacunación antes del 4 de julio

Noticias CNN

(CNN) — Estados Unidos enfrenta una batalla cuesta arriba para cumplir el objetivo del presidente Joe Biden de vacunar al 70% de los adultos con al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 para el 4 de julio, según un análisis de CNN. Pero el gobierno continúa avanzando con nuevos programas e iniciativas, y los actores clave mantienen la esperanza de que se cumpla la meta.

Actualmente, el 63% de los adultos en Estados Unidos han recibido una dosis de la vacuna contra el covid-19, y se agregó un promedio de aproximadamente 371.000 adultos a ese total cada día la semana pasada, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés).

Pero cerca de 564.000 adultos necesitarían iniciar la vacunación cada día para alcanzar la meta de Biden antes del 4 de julio, una tasa en la que Estados Unidos solo se ha rezagado constantemente durante la última semana. El fin de semana festivo podría haber retrasado algunos informes de datos, pero las vacunas diarias habían caído por debajo del ritmo requerido algunas veces antes de esta semana.

Otros 18 millones de adultos necesitarán recibir al menos una dosis para alcanzar el 70%. Al ritmo actual de vacunación, Estados Unidos vacunaría cerca del 68% de los adultos el 4 de julio, quedando corto en unos 6 millones de adultos. El 70% total se alcanzaría unas dos semanas después.

Aun así, 12 estados ya han cumplido la meta de Biden: California, Connecticut, Hawaii, Massachusetts, Maryland, Maine, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont.

Otros ocho están en camino de llegar al 70% de los adultos para el 4 de julio: Colorado, Delaware, Illinois, Minnesota, Nueva York, Oregón, Virginia y Washington. Pero es posible que tres estados, Alabama, Louisiana y Mississippi, ni siquiera vacunen a la mitad de sus residentes adultos con al menos una dosis para el 4 de julio al ritmo actual.

Estrategias para impulsar la vacunación

Biden anunció este miércoles un «Mes de Acción Nacional» con varias iniciativas destinadas a aumentar las tasas de vacunación en comunidades clave, incluido el cuidado infantil gratuito, horarios extendidos en farmacias y alcance local.

El Dr. Anthony Fauci, la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky y el director general de Sanidad, el Dr. Vivek Murthy, han expresado recientemente su confianza en la capacidad de alcanzar la meta del 4 de julio.

«Creo que todavía podemos alcanzar ese objetivo», dijo Murthy a Jake Tapper de CNN el miércoles, promocionando el nuevo plan de acción del gobierno y pidiendo a los estadounidenses que hablen con sus familiares y amigos.

«Ahora, debido a que tuvimos tanto éxito al principio, llegamos a la parte más difícil de la campaña. Tenemos que mirar más allá, si se quiere, convencer a más personas, brindarles la información correcta, aumentar el acceso aún más», dijo Fauci.

¿Cómo va la vacunación en Estados Unidos?

En general, alrededor de 169 millones de personas en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, y casi 137 millones de personas están completamente vacunadas, según datos de los CDC, que incluye territorios como Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en sus cálculos de población nacional.

Una encuesta de la Kaiser Family Foundation publicada la semana pasada sugiere que la mayoría de los adultos que estaban ansiosos por recibir la vacuna covid-19 ya lo han hecho, lo que probablemente contribuya a la desaceleración del ritmo de vacunación. Pero es posible alcanzar una cobertura del 70% entre los adultos, según la encuesta. Aproximadamente el 13% de los adultos dijeron que «definitivamente no» recibirán la vacuna y solo el 7% dijo que solo la recibirían si fuera necesario, dejando a casi el 80% de los que dijeron que ya se habían vacunado, querían «lo antes posible» o «esperará y verá».

No obstante, algunas comunidades enfrentan más barreras que otras. Un estudio reciente de los CDC encontró que, en promedio, los condados rurales han vacunado a una proporción menor de residentes que los condados urbanos en Estados Unidos y los condados rurales tienden a enfrentar barreras para el acceso a la atención médica, como menos acceso a Internet y preocupaciones sobre ausentarse del trabajo para vacunarse, un desafío que la administración de Joe Biden espera disipar al involucrar a los empleadores en sus esfuerzos.

«Ahora lo que vemos es un esfuerzo más constante y continuo. Es un trabajo más difícil llegar a las personas que tienen más barreras para vacunarse», dijo a CNN el Dr. Richard Besser, presidente y director ejecutivo de la Fundación Robert Wood Johnson. «Pero estoy animado y optimista de que el interés seguirá estando ahí».

Los niños, por su parte, juegan un papel importante para alcanzar umbrales de vacunación más amplios que serán clave para minimizar la propagación de covid-19. Los niños de 12 a 15 años representaron más de 1 de cada 5 nuevas vacunas informadas en las últimas dos semanas, según los CDC. Solo dos semanas después de ser elegible, aproximadamente el 20% de ese grupo de edad ya ha recibido su primera dosis de vacuna.

«Cuantas más personas podamos vacunar, más vidas salvaremos», dijo recientemente a CNN el Dr. Sean O’Leary, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del Children’s Hospital Colorado. «Eso incluye a los niños».