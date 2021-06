La «pandemia de dos vías», los pasaportes de vacunas de la UE y el Proyecto S; esto es lo que hay que saber sobre el covid-19 esta semana

Noticias CNN

(CNN) — Esto es lo que hay de nuevo esta semana en cuanto al covid-19.

Novedades de la semana

La OMS ha advertido que se está produciendo una «pandemia de doble vía». Mientras los países ricos con altas tasas de vacunación empiezan a hablar de poner fin a las restricciones, muchas naciones siguen enfrentándose a situaciones extremadamente peligrosas, con un aumento de las muertes en África, América y el Pacífico Occidental en la última semana. La región de la OMS en África, encabezada por Sudáfrica, registró un aumento del 25% de nuevos casos solo esta semana. De las 1.770 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 que se han administrado en el mundo, el 28% ha sido en las naciones más ricas del mundo, mientras que solo el 0,3% de las vacunas se han administrado en países de bajos ingresos, según declaró Oxfam International la semana pasada.

El gobierno de Joe Biden anunció un plan para repartir 25 millones de dosis iniciales de la vacuna contra el covid-19 con el resto del mundo, con el objetivo de distribuir al menos 80 millones de dosis para finales de junio. El viernes, el presidente Biden se reunirá con los líderes de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón en la cumbre del G7, que tendrá entre los temas principales de la agenda la producción de vacunas y la campaña mundial de vacunación.

Mientras los contagios siguen disminuyendo en Estados Unidos, los niños representan ahora alrededor del 25% del total de casos de covid-19, y los niños no vacunados se convierten en un «huésped vulnerable» para el coronavirus. Sin embargo, la mitad de los mayores de 12 años en EE.UU. están totalmente vacunados. Los asesores en materia de vacunas de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) se reunirán el jueves para discutir los parámetros de autorización de las vacunas para los niños de 11 años o menos.

El Parlamento Europeo aprobó un pasaporte de vacunación para la UE que entrará en vigor el 1 de julio. El registro digital demostrará que una persona ha sido vacunada contra el covid-19, ha dado negativo en las pruebas del virus o se ha recuperado de la enfermedad. Se espera que las personas que se encuentran fuera de la UE también puedan utilizar el certificado, incluidos los viajeros de Estados Unidos. Esto es lo que hay que saber.

Un brote de covid-19 en una residencia de ancianos demuestra que las personas mayores necesitan tiempo para desarrollar una respuesta inmune a la vacuna. Los residentes de las casas para ancianos en Alemania que se infectaron incluso después de haber sido vacunados presentaron síntomas más leves y se recuperaron más rápidamente que los pacientes no vacunados, a pesar de estar infectados por la variante Alfa, detectada por primera vez en el Reino Unido, según informaron el martes los investigadores. Otro estudio de los CDC de EE.UU. muestra que las personas totalmente vacunadas están protegidas en más de un 90% contra la infección y, si se enferman, tienen síntomas más leves que las personas no vacunadas.

El impacto del covid-19 en la habitabilidad mundial ha sido absolutamente devastador, pero algunos destinos han salido mucho mejor parados que otros. Este año, Auckland, Nueva Zelandia se situó en la cima del Índice de habitabilidad global de The Economist Intelligence Unit, gracias a su éxito en la rápida contención de la pandemia, lo que permitió levantar las restricciones desde el principio.

El Supremo Tribunal de Brasil se reunirá el jueves para estudiar la posible suspensión de la Copa América de fútbol de la próxima semana, después de que algunos legisladores y grupos sindicales argumentaran que el torneo debería detenerse debido a la posibilidad de que impulsara una nueva oleada de casos de covid-19. Los jugadores y el personal de la selección brasileña criticaron el miércoles a los organizadores del torneo en una carta abierta, pero dijeron que seguirían participando en caso de que se lleve a cabo.

Tú preguntas, nosotros respondemos

P: ¿Es seguro salir de vacaciones?

R: Los CDC actualizaron el lunes sus guías de viajes internacionales para dar consejos específicos tanto a los viajeros vacunados como a los no vacunados en 120 países. Las directrices pretenden «diferenciar mejor los países con situaciones de brotes graves» de los lugares donde el covid-19 es «persistente, pero controlado».

Los niveles de amenaza de los CDC están determinados por el número de casos de covid-19 en un país determinado. En cada nivel, la agencia recomienda vacunarse, pero su orientación para las personas no vacunadas varía según la gravedad de la pandemia en cada país.

Se recomienda evitar viajar a los países de nivel 4, el nivel de amenaza más alto, que tienen más de 500 casos por cada 100.000 residentes en los últimos 28 días. Los países de nivel 4 incluyen naciones como Brasil, India e Irak. Los países de nivel 1, como Australia y Nueva Zelandia, se consideran los destinos de menor riesgo, y han notificado menos de 50 casos de covid-19 en los últimos 28 días.

Las tres lecturas sugeridas de la semana

Los legisladores de EE.UU. se centran en un informe clasificado que apoya la teoría de la filtración del laboratorio

El equipo de la OMS visitó el laboratorio de Wuhan en febrero.

Un informe clasificado redactado el año pasado en el que se advertía de que la pandemia de coronavirus podría haberse filtrado desde un laboratorio de Wuhan ha resurgido como punto central para los legisladores de Estados Unidos que tratan de reactivar la búsqueda de respuestas sobre los orígenes de la pandemia.

El informe, publicado por los investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, respaldado por el gobierno, en mayo de 2020, determinó que era posible que el covid-19 se hubiera escapado de un laboratorio de Wuhan, según cuatro personas familiarizadas con el documento, en un momento en que esa línea de investigación se consideraba políticamente tabú.

La comunidad de inteligencia «no sabe» cómo se originó el covid-19, pero repite dos posibles teorías

No está claro hasta qué punto las conclusiones del documento influyeron en el avance de los conocimientos del gobierno sobre los orígenes del virus, ni si el documento afectó a un debate latente sobre si el tipo de investigación sobre coronavirus que se realizaba en el laboratorio podría haber contribuido a la creación del covid-19. El informe también concluía que el virus podría haberse desarrollado de forma natural en la naturaleza, haciéndose eco de lo que la comunidad de inteligencia dice creer ahora, y múltiples fuentes familiarizadas con el documento restaron importancia a su significado.

Senadores de EE.UU. viajaron en un avión militar a Taiwán para anunciar la donación de una vacuna que enfureció a Beijing

Taiwán finalmente recibirá la tan necesitada ayuda de Estados Unidos para luchar contra su espiral de brotes de coronavirus. Pero para Beijing, la oferta es una gran provocación que corre el riesgo de escalar tanto las relaciones a través del estrecho como las de Estados Unidos con China, escriben Nectar Gan y Ben Westcott.

Por qué el viaje a Taiwán de senadores de EE.UU. a bordo de un avión militar es una enorme provocación para Beijing

Una delegación de senadores de EE.UU. visitó Taiwán el domingo para anunciar la donación de 750.000 dosis de la vacuna contra el covid-19.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, calificó las vacunas de «lluvia oportuna» para la isla, que solo ha vacunado al 3% de su población y que el sábado registró el mayor número de muertes diarias, con 37 personas.

Es probable que la donación de EE.UU. provoque la ira de Beijing, que se ha resistido a la aparente negativa de Taipei a aceptar su propuesta de vacunas contra el coronavirus fabricadas en China. Taipei, por su parte, ha acusado a Beijing de bloquear sus esfuerzos para comprar vacunas a nivel internacional, en lugar de intentar ayudar.

Cómo un experimento de vacunación conocido como «Proyecto S» transformó una pequeña ciudad brasileña

Mientras la pandemia hace estragos en otras partes de Brasil, la esperanza ha vuelto a la pequeña ciudad de Serrana, después de que los investigadores vacunaran a casi toda su población adulta en un experimento médico esta primavera. Cuatro meses después del inicio del experimento conocido como Proyecto S, la tranquila ciudad del estado de São Paulo ha adquirido una atmósfera de días prepandémicos.

En todo el país, Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de muertes por el covid-19, después de Estados Unidos, y se dirige a su tercera oleada, con un aumento de casos y muertes diarias. Solo el 10% de la población del país está totalmente vacunada. Pero los habitantes de Serrana dicen que están viviendo una realidad muy diferente, gracias al Proyecto S.

Esta primavera, los investigadores administraron las dos dosis completas de la vacuna china Coronavac a 27.160 adultos, aproximadamente el 95% de la población adulta de la ciudad. Aunque los resultados completos de los investigadores aún no han sido revisados o publicados, los resultados preliminares publicados el 1 de junio mostraron una reducción del 80% en el número de casos sintomáticos, con una disminución del 86% en las hospitalizaciones relacionadas con el covid y un descenso del 95% en la mortalidad.

Un consejo

¿Dejarás de usar la mascarilla? Aquí hay algunas cosas que hay que tener en cuenta.

Replantea tus atajos mentales: cuando intentamos resolver problemas o tomar decisiones, dependemos de la «heurística», un nombre elegante para las reglas empíricas, la intuición y los atajos mentales que nos ayudan a juzgar, según Eve Wittenberg, científica especializada en decisiones sanitarias de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

Pero con el covid existe la ambigüedad: el desconocimiento de la probabilidad de ciertos resultados. Y Wittenberg dijo que eso hace que tomar un riesgo, como por ejemplo, cenar en el interior, subir a un avión o asistir a ese concierto, sea aún más difícil. Un consejo crucial para la toma de decisiones es actualizarlas en función de la información que llega.

Evalúa tu grado de protección: en general, las personas no vacunadas suponen un riesgo principalmente para otras personas no vacunadas, pero no son un gran riesgo para los vacunados. (Y los vacunados no son un gran riesgo para ellos). Los expertos dicen que para la mayoría de las personas, en la mayoría de las situaciones en las que no estamos cerca de la gente durante un largo período de tiempo, se trata de evaluar la situación en la que te encuentras y tomar medidas para mitigar el riesgo.

Piensa si eres tolerante o reacio al riesgo: las personas se preocupan de forma diferente y, por ello, deben asimilar la información y evaluar hasta qué punto la consideran fiable y hasta qué punto es relevante para su propia situación.