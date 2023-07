Pamplona es una fiesta: un festival de 204 horas ininterrumpidas

1 de 6 | Las fiestas de San Fermín se dan a conocer en la ciudad a través de un cartel que hoy en día se elige en una primera selección, conocida como criba, por un tribunal de expertos y representantes políticos elegidos por el Ayuntamiento y más tarde por los ciudadanos de Pamplona por voto popular. Miguel Ángel Antoñanzas fue el ganador de este concurso en 2008 y aquí nos presenta algunas de sus creaciones durante algunos años. “Zapatoros” 2007 – Fue mi primer cartel, me gustaba la idea de asociar las zapatillas y el toro. En un principio estaba obsesionado con que todos los carteles de sanfermines tenían que tener como motivo principal los encierros, porque ese acto es principalmente lo que distingue estas fiestas de otras alrededor de España y el resto del mundo. Más tarde me di cuenta de que eso ya no era así. Y de hecho en los años siguientes, los jurados y la ciudadanía han ido premiando motivos menos taurinos y más relacionados con el chupinazo o la Comparsa de gigantes y cabezudos. 2 de 6 | “Contacto” 2008 – Fue el cartel ganador, era la primera vez que en la elección del mismo participaba la ciudadanía de Pamplona. Era un cartel clásico, que resaltaba entre el resto que competían y que eran más conceptuales.La composición con un programa de edición fotográfica, incluía una foto cenital de un corredor, el propio autor del cartel, y la testa de un morlaco (toro), que en ese caso fue un torito de plástico que un buen compañero me dejó y que nunca pude devolverle. 3 de 6 | “El aire que me salva” 2009 – En este caso, se trataba de combinar una imagen de un corredor delante de un astado, pero filtrada por los puntos de la superficie de un televisor de entonces. Casi todo el mundo sigue los encierros por televisión. En el centro, en ese aire que los separa una gran mancha roja, muy parecida a la sangre. Cercanía del peligro, y la lejanía del espectador que lo ve en tv. 4 de 6 | “Testa” 2010 Aquí se trataba de numerar la cabeza de un toro para intentar reproducir el año de esas fiestas. Finalmente, no fue presentada al concurso. 5 de 6 | “Cerca” 2010 – Otra versión de la misma idea del encierro, en este caso con el fragmento de un pañuelo rojo seguido muy de cerca por el asta de un toro. En ese caso se trató de colocar físicamente los dos objetos, pañuelo y asta sobre un lienzo blanco y hacer la fotografía.La idea también jugaba con las líneas casi rectas del pañuelo con las curvas del astado y por supuesto los colores, rojo y negro. 6 de 6 | “La herida” 2010 – En este caso la imagen se realizó colocando uno de los pañuelos típicos de las fiestas al lado de un objetivo largo de una cámara y jugar con la sobrexposición generada.Era una reflexión sobre la fragilidad del ser humano ante el toro y el riesgo que toma voluntariamente al correr ante este animal.

