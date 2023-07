Condenan al expresidente de El Salvador Mauricio Funes a 6 años de prisión por evasión de impuestos

Funes no se ha pronunciado tras conocerse la sentencia. CNN ha intentado contactar al exmandatario a través de sus redes sociales, pero no ha sido posible. Funes tampoco cuenta con abogado. El expresidente no estuvo presente en el juicio, ya que vive en Nicaragua desde septiembre de 2016, cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega le otorgó asilo político. Desde julio de 2019 es ciudadano nicaragüense. A través de su cuenta en Twitter, Funes ha rechazado anteriormente las acusaciones en su contra bajo el argumento de que se trata de una venganza política.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.