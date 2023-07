Exclusiva: Biden dice que la guerra con Rusia debe terminar antes de que la OTAN pueda considerar el ingreso de Ucrania

“Creo que hay una manera de resolver, de establecer una relación de trabajo con China que los beneficie a ellos y a nosotros”, dijo Biden. “Y lo último que les diré, también lo llamé después de que tuvo esa reunión con los rusos sobre esta nueva relación, etc. Y le dije: ‘Esto no es una amenaza. Es una observación’. Dije: ‘Desde que Rusia ingresó a Ucrania, 600 corporaciones estadounidenses se han retirado de Rusia. Y me has dicho que tu economía [la de China] depende de la inversión de Europa y Estados Unidos. Y ten cuidado. Ten cuidado’”.

