SpaceX lanzó el cohete más potente construido hasta la fecha. Su impacto aún se siente en esta comunidad de Texas

Save RGV interpuso una demanda contra la FAA alegando que la agencia no hizo lo suficiente para mitigar o revisar a fondo los posibles daños a la zona. El grupo forma parte de un puñado de demandantes -entre los que se encuentran la Carrizo/Comecrudo Nation of Texas y el Center for Biological Diversity- que han interpuesto la demanda con la esperanza de que la agencia reconsidere y realice un análisis medioambiental mucho más exhaustivo de las repercusiones del lanzamiento.

Musk también se comprometió a aportar US$ 30 millones a la zona en 2021, de los cuales US$ 20 millones se destinarían a las escuelas del condado de Cameron y US$ 10 millones a la ciudad de Brownsville para la revitalización del centro. Se desconoce si todos esos fondos han sido donados.

Un estudio de impacto económico de 2021 -proporcionado a CNN por funcionarios del condado de Cameron, pero realizado por SpaceX- informó que la empresa generó US$ 903 millones en producción económica bruta para el condado ese año, con US$ 8,1 millones generados en ventas, impuestos a la propiedad y tasas gubernamentales. El estudio preveía más de US$ 900 millones de producción económica bruta para 2023.

