ANÁLISIS | Por qué la solicitud de Ucrania de ingresar en la OTAN es un dilema tan profundo para Occidente

Mientras se dirigía al Reino Unido en la primera etapa de su visita europea, Biden obtuvo el respaldo a su estrategia por parte del representante republicano Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quien dijo que era “demasiado prematuro” hablar sobre la incorporación inmediata de Ucrania a la OTAN. “Primero tienen que ganar la contraofensiva; segundo, tener un alto el fuego y luego negociar un acuerdo de paz. No podemos admitir a Ucrania en la OTAN inmediatamente. Eso nos pondría en guerra con Rusia”, dijo este domingo el republicano de Texas en “State of the Union” de CNN.

