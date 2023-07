Abogados de Trump piden anular el informe de un jurado investigador sobre la interferencia electoral de 2020 en Georgia

La presidenta, Emily Kohrs, se negó a decir si el jurado investigador especial recomendó cargos penales para Trump y le dijo a CNN el mes pasado: “Puede haber algunos nombres en esa lista que no esperaría. Pero el gran nombre sobre el que todo el mundo me sigue preguntando, no creo que te sorprenda”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.