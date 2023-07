“Es fantástico para la nueva generación”: por qué la victoria de Carlos Alcaraz sobre Novak Djokovic en Wimbledon podría ser la señal del cambio de guardia en el tenis

“Espero que lleguemos a jugar en el US Open. ¿Por qué no? Creo que es bueno para el deporte, que el uno y el dos del mundo se enfrenten en casi un thriller de cinco horas y cinco sets. No podría ser mejor para nuestro deporte en general, así que ¿por qué no?”, concluyó Djokovic.

Entre Andy Murray y Stan Wawrinka, que ganaron Grand Slams consecutivos —Wimbledon y el US Open— en 2016 y la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open 2022, solo Daniil Medvedev ganó un título de Grand Slam, el US Open 2021, en el que uno de los “Tres Grandes” fue derrotado durante el torneo.

