Christopher Nolan y el elenco de “Oppenheimer” hablan hoy sobre la bomba atómica y sus escalofriantes ecos: “La humanidad solo puede lidiar con un apocalipsis a la vez”

El guión de Nolan, escrito, inusualmente, en primera persona, se basó en la biografía definitiva “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin Sherwin, pero no llega a ser un examen forense del físico. Revoloteando entre el color y el monocromo (el director ha descrito el primero como un lente subjetivo y el segundo como objetivo sobre los eventos), experimentamos la narrativa principalmente a través de los ojos de Oppenheimer.

(CNN) — “La bomba, Dimitri. La bomba de hidrógeno”, le recuerda un exasperado presidente estadounidense a su homólogo soviético en el clásico de Stanley Kubrick de 1964 “Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb”.

