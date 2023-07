David Beckham a CNNE: Lionel Messi llegó al Inter de Miami para ‘ganar e inspirar a la próxima generación de jugadores de fútbol’ en Estados Unidos

Beckham agregó después: “Cuando ves a un jugador que ha hecho todo lo que ha hecho en el juego y sigue teniendo hambre, sigue queriendo ganar. Está en una etapa de su carrera en la que tomó la decisión de venir a la MLS, de venir a Estados Unidos, de venir a Miami, de venir al Inter de Miami a ganar. No ha venido aquí de vacaciones. No ha venido aquí a hacer otra cosa que no sea ganar e inspirar a la próxima generación de futbolistas de este país”.

