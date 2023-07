Con la salida de Irene Vélez, ya son 11 los ministros que dejaron el Gobierno de Petro en menos de un año

Cuando Petro nombró como ministra de Cultura a Patricia Ariza, el medio cultural celebró la llegada de la dramaturga, actriz y poeta a este ministerio. Sin embargo, en un remezón ministerial de abril, cuando Petro pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros, Ariza salió del cargo. Dijo que no le fue comunicada su salida antes del anuncio oficial, pero ha señalado en diferentes ocasiones que no es opositora del Gobierno: “Hemos tenido diferencias con la política de la música, pero no quiero que esas diferencias me conviertan en una persona de la oposición”, dijo a Caracol Radio después de su salida como ministra.

