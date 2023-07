“Casi duplicó nuestra carga de trabajo”: se supone que la IA facilitaría el trabajo. Estos trabajadores no están de acuerdo

“Sin embargo, los trabajadores informan que la intensidad de su trabajo aumentó después de la adopción de la IA en sus lugares de trabajo”, dijo Cormann en comentarios públicos, señalando los hallazgos de un informe publicado por la organización. El informe también encontró que para los especialistas que no son de IA y los que no son gerentes, el uso de la IA solo tuvo un “impacto mínimo en los salarios hasta ahora”, lo que significa que para el empleado promedio, el trabajo aumentó, pero la paga no.

No obstante, como suele ser el caso con la tecnología, el impacto a largo plazo no siempre es claro o el mismo en todas las industrias y mercados. Además, el camino hacia una utopía tecnológica a menudo está lleno de baches y plagado de consecuencias no deseadas, ya sean abogados multados por enviar citaciones judiciales falsas de ChatGPT o una pequeña revista enterrada bajo una avalancha de propuestas generadas por computadora.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.