Profesionales médicos describen un mundo de incertidumbre un año después de la anulación de Roe v. Wade

“Pero simplemente les dije a los reclutadores, ya sabes, mira el mapa, averigua si el estado tiene restricciones contra el aborto, y si es así, no, no te pongas en contacto conmigo porque no lo consideraría”, añadió.

“Cuando se han puesto en contacto conmigo para hablarme de oportunidades en otros lugares, las he rechazado de plano, ni siquiera me plantearía dobletear en Idaho, aunque pudiera conducir hasta allí. Simplemente no lo consideraría”, dijo.

