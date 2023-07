“Barbie” domina la taquilla en Estados Unidos con un fin de semana de estreno de US$ 155 millones

Una campaña impulsada por las redes sociales para ver ambas películas dio lugar a un fenómeno Barbenheimer de doble función. Esto podría suponer un repunte muy necesario para la industria cinematográfica. Los estrenos veraniegos de principios de temporada, como “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, obtuvieron cifras de taquilla decepcionantes en su fin de semana de estreno, con US$ 60 millones en Estados Unidos y US$ 70 millones a escala internacional.

