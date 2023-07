Muere Randy Meisner, miembro fundador de The Eagles, a los 77 años, anuncia la banda

Meisner contribuyó a algunas de las canciones más emblemáticas de The Eagles como “Try and Love Again” y “Take it to the Limit”, y se le atribuye su trabajo en álbumes como “Eagles”, “Desperado”, “On The Border”, “One of These Nights” y “Hotel California”.

“Randy fue una parte integral de The Eagles e instrumental en el éxito inicial de la banda. Su rango vocal era asombroso, como es evidente en su balada característica, ‘Take It to the Limit'”, añadió la agrupación.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.