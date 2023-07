Primero en CNN: Gobierno de Joe Biden lanza un nuevo plan de pago de la deuda estudiantil con base en los ingresos

Sin embargo, este nuevo plan tiene un costo para el Gobierno federal. Las estimaciones del gasto del programa varían en función de cuántos prestatarios se inscriban en el nuevo plan, pero oscilan entre US$ 138.000 y US$ 361.000 millones en 10 años. En comparación, se esperaba que el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden costara unos US$ 400.000 millones.

El plan SAVE, que se aplica a los prestatarios de préstamos estudiantiles federales actuales y futuros, determinará los pagos en función de los ingresos y el tamaño de la familia, y algunos pagos mensuales serán tan pequeños como US$ 0. El umbral de ingresos para calificar para pagos de US$ 0 se ha incrementado del 150% al 225% de las directrices federales de pobreza, lo que se traduce en un ingreso anual de US$ 32.805 para un solo prestatario o US$ 67.500 para una familia de cuatro. El Departamento de Educación estima que esto significa que más de un millón de prestatarios adicionales tendrán derecho a pagos de 0$ en virtud del plan.

