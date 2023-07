Policía de Frisco, Texas, detuvo por error a una familia que se dirigía a un torneo de baloncesto apuntándolos con armas: “Cometimos un error”

“Lamentamos mucho que haya sucedido así. No teníamos intención de hacer esto, ¿saben?”, le dice otro agente a la familia. “También somos humanos y cometemos errores. No estoy justificando nada, solo digo que no fue una computadora la que lo ejecutó. Fue nuestro error humano el que hizo esto. Así que, por favor, perdónanos”.

“Cometimos un error”, dijo el jefe de policía de Frisco, David Shilson, en un comunicado el viernes. “Nuestro departamento no se esconderá de sus errores. En cambio, aprenderemos de ellos. El policía involucrado aceptó rápidamente la responsabilidad por lo sucedido, lo que habla de integridad. He hablado con la familia. Me identifico con ellos y entiendo completamente por qué están molestos”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.