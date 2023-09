ANÁLISIS | Trump está en una liga propia mientras las primarias republicanas alcanzan el sprint de otoño

Algunos analistas advierten que todavía es temprano en la campaña primaria y que muchos votantes no comienzan a sintonizarlas hasta finales de año. Y si algunos candidatos no destacan pronto, es posible que vean disminuir la recaudación de fondos de una manera que podría reducir el campo y consolidar la oposición a Trump. Aún así, a medida que el calendario se acerca al otoño, la primera votación de enero se acerca más. Y no hay señales de que ninguno de los principales oponentes de Trump haya estado más cerca de desafiar una de las fuentes de su fuerza entre sus partidarios más fieles: la mentira de que ganó en 2020 y que los procesamientos por sus abusos de poder tienen motivaciones políticas.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.