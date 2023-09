Condenan a Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, a 22 años de prisión por asalto al Capitolio 6 de enero

De pie ante el juez, con un traje naranja, Tarrio dijo que “me he pasado el último año y medio intentando averiguar cómo terminé en este estrado”. El 3 de noviembre de 2020 ocurrió algo que nunca esperé: mi candidato perdió. Sentí como si me hubieran robado algo personalmente. Todos los medios a los que acudí me dijeron que estaba justificado”.

“Siempre he intentado atenerme a un estándar más alto y he fracasado”, dijo. “Me consideraba moralmente por encima de los demás, y este juicio me ha demostrado lo equivocado que estaba”.

