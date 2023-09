Rusia está cubriendo aviones con neumáticos de autos para protegerlos potencialmente de los drones ucranianos

La medida puede tener un efecto limitado, según Francisco Serra-Martins, del fabricante de drones One Way Aerospace, cuyos aviones no tripulados han sido utilizados por las fuerzas ucranianas.

CNN no pudo verificar de forma independiente por qué se colocaron los neumáticos en los aviones, pero los expertos dicen que podría ser un burdo intento no sólo de añadir otra capa de protección contra los aviones no tripulados ucranianos, sino también de reducir la visibilidad de las aeronaves, especialmente por la noche.

