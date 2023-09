Destituyen al cofundador de Rolling Stone, Jann Wenner, de la directiva del Salón de la Fama del Rock & Roll después de comentarios controvertidos

“’The Masters’ es una colección de entrevistas que hice a lo largo de los años y que me parecieron representar mejor una idea del impacto del rock ‘n’ roll en mi mundo; no pretendían representar toda la música y sus diversos e importantes creadores, sino reflejar los puntos culminantes de mi carrera y las entrevistas que, según sentí, ilustraban la amplitud y la experiencia de esa carrera. No reflejan mi aprecio y admiración por innumerables artistas totémicos que cambian el mundo cuya música e ideas venero y celebraré y promoveré mientras viva. Entiendo totalmente la naturaleza incendiaria de las palabras mal elegidas y me disculpo profundamente y acepto las consecuencias”.

Wenner emitió un comunicado el sábado a través de Little, Brown and Company, editor de “The Masters”, diciendo: “En mi entrevista con The New York Times hice comentarios que disminuyeron las contribuciones, el genio y el impacto de los artistas negros y mujeres y pido disculpas de todo corazón por esos comentarios”.

