ANÁLISIS | Los precios de la gasolina en EE.UU. están inusualmente altos. ¿Hay que preocuparse?

Así que, por el lado de la oferta, creo que Estados Unidos y otros países no miembros de la OPEP ayudarán, y por el lado de la demanda, no veo mucho crecimiento económico ni mucha demanda de combustibles fósiles. Así que no espero que las tendencias económicas hagan subir mucho los precios, aunque por supuesto algún sobresalto podría producirse.

Una cosa que debemos recordar es que el precio de todo ha subido, y todos los costes de producción del petróleo han aumentado. Claro que ahora estamos a US$ 90 el barril, pero si lo medimos en dólares de hoy, en realidad alcanzamos un máximo de unos US$ 184 por barril en 2008. Cuando se ajusta a la inflación, el petróleo no está tan alto ahora.

