Biden insinúa que Netanyahu está alargando la guerra de Gaza por supervivencia política

“La respuesta es que es incierto y ha sido investigado por los propios israelíes. La CPI es algo que no reconocemos”, dijo Biden cuando se le preguntó si creía que Israel había cometido crímenes de guerra en Gaza. “Pero una cosa es cierta, la gente en Gaza, los palestinos han sufrido mucho, por falta de comida, agua, medicinas, etc. Y han muerto muchos inocentes. Pero es, y mucho de ello tiene que ver no solo con los israelíes, sino con lo que está haciendo Hamas en Israel mientras hablamos. Hamas está intimidando a esa población”.

